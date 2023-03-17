Kuzey Kore lideri: Nükleer silahla karşılık veririz

Balistik füze denemeleriyle tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-Un, nükleer silahlara nükleer silahla karşılık vereceklerini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Kore Yarımadası ile çevresinde sık sık büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleyen ABD ve Güney Kore’yle mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, ‘Nükleer silahlara nükleer silahla, cephe çatışmasına cephe çatışmasıyla karşılık vereceklerini’ söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, dün gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze denemesinin ardından açıklama yaptı.

Tatbikatı bizzat denetleyen Kim, uzun vadeli güvenlik politikalarında bir değişim olmadığını belirterek, ‘Düşmanlara korku salmak ve nükleer savaş caydırıcılığını geri dönülmez bir şekilde güçlendirerek halkın barışçıl yaşamını garanti etme’ ihtiyacını vurguladı.

Kuzey Kore’ye açıktan düşmanlık besleyen ve Kore Yarımadası ile çevresinde sık sık büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleyen ABD ve Güney Kore’yle mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Kim, düşmana karşı politikalarının Kuzey Kore karşıtı askeri hamlelerinin kendilerine geri dönüşü olmayan, ağır bir tehdit getireceğini anlamalarını sağlamak` olduğunun altını çizdi.

Ülkenin stratejik silahlı güçlerine `anında tepki` hazırlıklarını sürdürme çağrısında bulunan Kim, `Nükleer silahlara nükleer silahla, cephe çatışmasına cephe çatışmasıyla karşılık vereceklerini` söyledi.

Kuzey Kore’den Japonya ve Güney Kore’ye uyarı Dün Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen tarihi Japonya-Güney Kore zirvesinin hemen öncesinde Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlatarak bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Askeri tatbikat kapsamında fırlatılan Hwasong-17 kıtalararası balistik füzesi başarılı şekilde test edilmişti.