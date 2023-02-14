Kuzey Kore liderinden kadınlara şok teklif

Balistik füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, kadınlara isim değiştirmelerini önerdi.

Asya basınına yansıyan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim’in ülkede yaşayan kadınlardan isimlerini değiştirme çağrısı yaptığı aktarıldı. Söz konusu çağrının nedeni ise dünyada ses getirdi.

Sık sık yaptığı füze denemeleri ve ABD ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Kim Jong-un, bu sefer çok farklı bir çıkışıyla dünyada gündem oldu. Asya basınında ortaya çıkan ve ABD basınına yansıyan haberlerde Kim’in halktan bir isteği olduğu yazıldı. Söz konusu istek hem dünya basınında hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Pyongyang’da yaşayan ismini vermek istemeyen kaynaklar, Radio Free Asia’ya konuşarak Kim’in ülkedeki kadınlardan isimlerini değiştirmesi istediğini aktardı. Kapalı kutu Kuzey Kore’de ise bu istek şaşkınlık yarattı.

SADECE KIZIYLA AYNI ADI TAŞIYAN KADINLAR DEĞİŞTİRECEK

Kim’in bu isteği ise sadece tek bir isimle sınırlı. Devlet başkanı, Kızı Kim Ju-ae ile aynı adı taşıyan kadınların gerekli başvuruları yaparak kendilerini yeni bir isim almalarını istedi. 2013 yılında dünyaya gelen ve 10 yaşında olan Kim Ju-ae’nin ise bu duruma karşı tepkisi henüz bilinmiyor.