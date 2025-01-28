Kuzey Kore’nin 1980’ler Taktikleri Cephede Kullanımda

UKRAYNA ORDU’SUNDAN ŞOK SALDIRI

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar 24 Şubat 2022’de başlamış olup, şu an 3. yılına yaklaşmaktadır. Bu süre zarfında Ukrayna ordusu, Kursk bölgesine yönelik bir şok saldırı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Bu durum sonrasında Kuzey Kore askerleri cepheye gönderildi.

KUZEY KORE’İN ASKERİ TAKTİKLERİ VE YEDİKLERİ YÖNTEMLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un ordusu, “Kasırga Ordusu” olarak bilinirken, uyguladığı stratejilerin modern savaşa uygun olmadığını ve 1980’lerin savaş taktiklerine dayandığı ifade edildi. Gelen bilgilere göre, Kuzey Koreli askerler, savaş alanında yakalanmamaya çalışırken çenelerinin altına yerleştirdikleri el bombalarını patlatıyor. Ayrıca, insansız hava araçlarının dikkatini çekmek amacıyla arkadaşlarını yem olarak kullanıyorlar ve yaşamsal hareketlilik sağlamak için zırh ve kasklarını çıkardıkları bildiriliyor.