“Kuzey Kore’nin Gürültü Araçları: Ses Bombası”

GÜRÜLTÜ BOMBALAMASI VE ETKİLERİ

Güney Kore’nin sınır köyleri, dev bir gong gibi rahatsız edici ve yüksek seslerle sarsılıyor. Kuzey Kore sınırındaki bu köyde yaşayan halk, sıklıkla farklı sesler duyuyor ve kendilerini “gürültü bombalaması mağduru” olarak tanımlıyor.

PROPAGANDA YAYINI

Temmuz ayından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore sınırına kurulan hoparlörlerden günde 10 ila 24 saat süresince propaganda yayınları yapıyor. Son saldırı, Kuzey’in lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore’nin lideri Yoon Suk Yeol döneminde giderek kötüleşen ilişkilerin ne denli tuhaf ve katlanılmaz hale geldiğini gösteriyor.

MERMİSİZ BOMBALAMA TANIMI

Güney ve Kuzey Kore arasında süregelen gerginlik, insanların hayatlarını olumsuz etkiliyor. Sınır köylerinde yaşayanlar, bu tür gürültü saldırılarını “Bu mermisiz bombalama” sözleriyle ifade ediyorlar.

TARİHİ ARKA PLAN

1960’lardan beri sınır bölgeleri, hoparlörler, dikenli tel çitler ve mayın uyarı işaretleri gibi unsurlarla şekillenmiştir. Sınır boyunca yaşayan halk, rakip hükümetlerin siyasi durumuna bağlı olarak bu yayınları açıp kapatırken, propaganda yayınlarına maruz kalmayı uzunca bir süre kabullenmiş durumda.

BOZULAN SAĞLIK DURUMU

Kuzeyden gelen son gürültüler, insan sesi veya müzik içermiyor. Köylüler, bu sesleri “rahatsız edici” ve “stresli” olarak tanımlıyor. Uykusuzluk, baş ağrısı ve hayvanlarda düşük yapma gibi sorunların bu saldırılarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

KUZEY KORE’NİN YAKLAŞIMI

Kim Jong-Un yönetimi altında, Pyongyang son birkaç yıldır daha sert bir tutum sergiliyor. Seul ve Washington ile tüm diyalogları kesen Kuzey Kore, nükleer füze testlerine ağırlık veriyor ve Güney Kore’yi yeniden birleşme yerine, savaş durumunda ilhak edilmesi gereken bir düşman olarak görüyor.

KÜRESEL İLİŞKİLER VE ASKERİ YARDIM

Kuzey Kore’nin bu yıl Moskova ile ilişkilerini güçlendirmesi, küresel durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Kuzey Kore, Rusya’ya savaş için silah ve asker gönderiyor. Kuzey Koreli askerler, Kursk’ta Rusya lehine çatışmalara katıldı. Ayrıca, iki ülke arasında olası bir saldırı durumunda devreye girecek karşılıklı savunma paktı da imzalandı.