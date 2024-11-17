“Kuzey Kore’nin Gürültü Bombardımanı: Yeni Strateji”

GÜRÜLTÜ BOMBALAMASI

Güney Kore’nin sınır köyleri, dev bir gongun tekrar tekrar çalınması gibi yüksek ve rahatsız edici seslerle sarsılıyor. Kuzey Kore sınırındaki bu Güney Kore köyünde yaşayan insanlar, farklı zaman dilimlerinde değişik sesler duyuyor ve kendilerini “gürültü bombalaması mağduru” olarak tanımlıyor.

10 İLA 24 SAAT ARALIKSIZ YAYIN

Temmuz ayından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki hoparlörler aracılığıyla günde 10 ila 24 saat boyunca propaganda yayını yapıyor. Son saldırı, Kuzey’in lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol döneminde tamamen kötüleşen ilişkilerin ne kadar tuhaf ve dayanılmaz bir hale geldiğini gözler önüne seriyor.

MERMİSİZ BOMBALAMA

Kuzey ve Güney Kore arasındaki insanların yaşamları, giderek kötüleşen ilişkiler nedeniyle daha da olumsuz etkileniyor. Sınır köylerinde yaşayan bireyler, gürültü saldırılarını “Bu mermisiz bombalama” ifadeleriyle tanımlıyor.

SINIR YAŞAMININ BİR PARÇASI

1960’lardan beri hoparlörler, dikenli teller ve kara mayını uyarı işaretleri, sınır bölgelerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sınır boyunca yaşayan insanlar, rakip hükümetlerin siyasi ruh haline bağlı olarak bu hoparlörleri açıp kapatmasına rağmen propaganda yayınlarına katlanmak zorunda kalıyor.

UYKUSUZLUK, BAŞ AĞRISI, DÜŞÜK

Kuzeyden gelen son bombardımanda insan sesi veya müzik yok; köylülerin “rahatsız edici” ve “stresli” olarak tanımladığı sesler duyuluyor. Bu durum, uykusuzluk, baş ağrısı ve hatta keçilerin düşük yapması, tavukların daha az yumurtlaması ve bir evcil köpeğin ani ölümü gibi olumsuz sonuçlara yol açıyor.

KUZEY’İN İLHAK EDECEĞİ DÜŞMAN

Kim Jong-Un yönetiminde, Pyongyang son yıllarda daha sert bir tutum benimsemiş durumda. Seul ve Washington ile tüm diyaloğu kesmiş, nükleer füzelerin testlerini artırmış ve Güney Kore’ye yeniden birleşme için bir ortak olarak değil, savaş durumunda Kuzey’in ilhak etmesi gereken bir düşman olarak tavır almaya yemin etmiştir.

KUZEY KORE’NİN RUSYA’YA ASKER GÖNDERMESİ

Küresel durumu daha da karmaşık hale getiren şey, Kuzey Kore’nin bu yıl Moskova ile ilişkilerini güçlendirmesi. Kuzey Kore, Rusya’ya savaşta yardımcı olmak amacıyla silah ve asker gönderiyor. Kuzey Koreli askerler, Kursk’ta Rusya lehine çatışmaya resmi olarak dahil oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde iki ülke, herhangi birinin saldırıya uğraması durumunda devreye girecek karşılıklı savunma paktı imzaladı.