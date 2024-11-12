Kuzey Kore’nin Önemli Anlaşmaya İzni

KUZEY KORE VE RUSYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ARTIYOR

Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşmak amacıyla Rusya’ya asker göndermesine dair gelişmeler devam ediyor. İki ülke arasındaki iş birliği giderek güçleniyor. Kuzey Kore resmi basınında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 19 Haziran’da imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, dün devlet başkanlığı kararnamesiyle onay aldı.

Anlaşmanın Uygulama Tarihleri

Onay belgelerinin taraflar arasında değişimi gerçekleştirileceği gün, anlaşmanın yürürlüğe gireceği kaydedildi. Bu durum, iki ülkenin stratejik ilişkilerinin derinleşmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.