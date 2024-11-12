More
Gündem

Kuzey Kore’nin Önemli Anlaşmaya İzni

kuzey-kore-nin-onemli-anlasmaya-izni

KUZEY KORE VE RUSYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ARTIYOR

Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşmak amacıyla Rusya’ya asker göndermesine dair gelişmeler devam ediyor. İki ülke arasındaki iş birliği giderek güçleniyor. Kuzey Kore resmi basınında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 19 Haziran’da imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, dün devlet başkanlığı kararnamesiyle onay aldı.

Anlaşmanın Uygulama Tarihleri

Onay belgelerinin taraflar arasında değişimi gerçekleştirileceği gün, anlaşmanın yürürlüğe gireceği kaydedildi. Bu durum, iki ülkenin stratejik ilişkilerinin derinleşmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.