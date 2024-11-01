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Kuzey Kore’nin Rusya İle İlişkileri

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KUZey KORE DIŞİŞLERİ BAKANI RUSYA’DA

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, resmi ziyareti kapsamında Moskova’ya geldi. Choe, Yaroslavskiy Garı’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından çiçekle karşılandı. İkili, burada eski Kuzey Kore lideri Kim İl-sung’un 1949’da Moskova’ya yaptığı ziyareti anmak amacıyla bir anıt levha açılışı yaptı. Açılışın ardından görüşme için Rusya Dışişleri Bakanlığı’na geçtiler.

İKİLİ İLİŞKİLERDE TARİHİ GELİŞMELER

Lavrov, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, “Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un gösterdiği özel ilgi sayesinde son birkaç yılda benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Liderlerimizin tarihi görüşmesinde Pyongyang’da Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasıyla bu ilişkilere yeni bir boyut kazandırıldı. Stratejik Ortaklık Anlaşması, ikili gündemin tüm alanlarında ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi için sağlam bir temel oluşturdu ve aynı zamanda Kuzeydoğu Asya ve Avrasya kıtasında istikrar sağlayıcı bir rol oynaması amaçlanıyor” şeklinde ifadeler kullandı.

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