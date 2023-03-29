Kuzey Kore nükleer silahların kanıtını açıkladı

Dünya bunu konuşuyor. Kuzey Kore medyası, nükleer silahların kanıtı olduğu iddia edilen fotoğrafları yayımladı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Pyongyang yönetimi uzun süredir, kısa mesafeli füzelerine takılabilen küçük nükleer başlıklara sahip silahlarla Güney Kore’yi vurma kapasitesine eriştiğini öne sürüyordü. Bununla birlikte Kuzey Kore söz konusu silahlardan birini test edene dek, iddiasının gerçek olup olmadığını kanıtlamak mümkün değil. Pyongyang yönetimi geçtiğimiz günlerde Güney Kore üzerinde nükleer saldırı simülasyonu yapmış ve “radyoaktif tsunami yaratabilecek” insansız su altı aracını denediğini açıklamıştı.