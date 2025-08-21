Kuzey Kore, Ordusunun Gücünü Vurguladı

KİM JONG-UN’UN ASKERE DESTEK VURGUSU

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Ukrayna’ya karşı Kursk cephesinde savaşan ve devlet nişanı almak için ülkelerine dönen üst düzey komutanlarla bir araya geldi. Görüşme sırasında Kim, “Ordumuz şu anda yapması gerekeni yapıyor ve gelecekte de yapacaktır” ifadesini kullandı. Pyongyang’da gerçekleştirilen bu toplantıda, Kim ayrıca Kursk cephesinde meydana gelen askeri operasyonlar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve ordusunun “Kursk Bölgesi’ni özgürleştirme harekatındaki” başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KUZEY KORE ORDUSUNUN KAHRAMANLIKLARI

Kim, ülkesi için denizaşırı operasyon birliğine en önemli görevi verdiğini belirtti ve askerlere bu güvene sadık kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Kursk bölgesinde sergilenen kahramanlıkların Kuzey Kore ordusunun gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Kim, “Ordumuz kahraman bir ordu, çünkü kahraman halkımızın uğruna hayatlarını feda ettiği ve yetiştirdiği evlatlardan oluşuyor” dedi. Ordunun dünyanın en güçlü ordusu olması itibarıyla özelliğini yeniden kanıtlayacağına inandığını ifade etti.

Denizaşırı operasyon birliğinde görevli general, subay ve askerlere verilecek devlet nişanları için ilk tören, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. Törenin tarihi hakkında henüz bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Almanya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşında destek sağlamak adına Kuzey Kore, Ekim ayından bu yana Rusya’ya yaklaşık 13 bin asker gönderdi. Kuzey Koreli askerlerin Kursk cephesine konuşlandırıldığı biliniyor. Diğer yandan, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Kore’nin Rusya’ya daha fazla birlik gönderme hazırlığında olduğunu duyurdu.