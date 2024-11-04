Kuzey Kore ve Rusya Arasındaki Destek

KUZey KORE VE RUSYA İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 1 Kasım’da Moskova’da düzenlediği stratejik diyalog toplantısına yönelik Kuzey Kore’den bir açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basını tarafından yayımlanan bu açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin Haziran ayında gerçekleşen tarihi Kuzey Kore-Rusya zirvesinde imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde stratejik düzeyde ilerleme kaydettiği ifade edildi.

ULUSLARARASI MESELELERDE HEMFİKİRİZ

Açıklamada, “Uluslararası meselelerde hemfikiriz” ifadesiyle iki ülke arasında var olan işbirliğinin ve ortak tutumların altı çizildi. Bu durum, Kuzey Kore ve Rusya’nın uluslararası platformlarda daha etkin bir şekilde yer almayı hedeflediğini gösteriyor.