Kuzey Kore Ve Rusya Görüşmeleri Gerçekleşti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Ukrayna krizini masaya yatırdı. Rusya Güvenlik Konseyinin açıklamasına göre, Şoygu’nun Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a yaptığı ziyaret sırasında Kim tarafından kabul edildiği kaydedildi. Yapılan açıklamada, “Görüşme verimli geçti” bilgisi yer aldı.

İŞBİRLİĞİ KONULARI

Açıklamada, “Görüşmede, Ukrayna krizi dahil uluslararası meseleler ve Rusya ile Kuzey Kore arasında birçok alanda işbirliği konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Kursk bölgesinin yeniden inşası konusunun da ele alındığı belirtildi. Açıklamada, “Kuzey Kore askerlerinin, geçen yıl Kursk bölgesine giren Ukrayna ordusu ile çatışmalarda yer aldığı ve Rus ordusuna destek verdiği” vurgusu yapıldı.