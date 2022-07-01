Balistik füze denemeleriyle tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore, virüs konusunda batılı ülkeleri suçladı.

Pyongyang’daki devlet medyası, Kuzey Kore’nin Covid salgınının vatandaşların Güney Kore sınırına düşen “yabancı şeylere” dokunmasıyla başladığını iddia etti.

Kuzey Kore’de vatandaşlardan, güneyden sınırın ötesine uçmuş olabilecek nesnelere karşı dikkatli olmaları istendi.

Güney’deki aktivistler yıllardır broşürler ve insani yardım göndermek için sınırın ötesine balonlar uçuruyor.

Buna karşılık Seul, koronavirüsün sınırı bu şekilde geçmiş olabileceğine dair “olasılık” olmadığını söyledi.

Kuzey Kore devlet medyasına göre, resmi bir soruşturma, Güney Kore sınırı yakınında kimliği belirsiz malzemelerle temas ettikten sonra salgının başlarında koronavirüs ile enfekte olan iki kişi buldu.

18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuk, nisan ayı başlarında Ipho-ri’deki bir tepede nesneleri bulduktan sonra pozitif çıktı.

Soruşturma sonucunda, ülkedeki insanlara “sınır çizgisi ve sınırlar boyunca bulunan alanlarda rüzgar ve diğer iklim olayları ve balonlarla gelen yabancı şeylerle ilgilenmeleri” talimatı verildi.

Garip bir nesne fark eden herkesin, acil bir anti-salgın ekibi tarafından hızla kaldırılabilmesi için bunu derhal bildirmesi istendi.