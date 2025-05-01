Kuzey Kore Yeni Destroyer Tanıttı

KUZEY KORE’DEN YENİ DESTRUCTION TANITIMI

Kuzey Kore, cumartesi günü bazı analistlerin kısa menzilli taktik nükleer füzelerle donatılabileceğine inandığı Choe Hyon adındaki 5 bin tonluk bir destroyer sınıfı gemiyi tanıttı. Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Lee Sung-jun, Güney Kore’de düzenlenen bir basın toplantısında Rusya’nın bu savaş gemisinin inşası için yardım teklif etmiş olabileceğine dair yaptığı açıklamada, geminin geliştirilmesinde Rusya’nın katkısının olabileceğini belirtti. Lee, “Ortaya çıkan silah ve ekipmanlara baktığımızda, Rusya’dan teknoloji, fon veya yardım almış olma ihtimalleri olduğuna inanıyoruz. Daha detaylı bir analiz yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu hafta içerisinde geminin iki gün süren silah testinin ilk gününü denetledi. Kim, bu süreçte yetkililere “donanmanın nükleer silahlanmasını hızlandırma” konusunda direktifler verdi. Pyongyang, “en güçlü silahlarla” donatıldığını öne sürdüğü destroyerin, gelecek yılın başında faaliyete geçeceğini dile getirdi. Test sırasında Kim, Kuzey’in gemi tabanlı ateş gücü sisteminin, süpersonik seyir füzeleri, stratejik seyir füzeleri ve taktik balistik füzelerle entegrasyonunun etkili olduğunu belirtti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Lee, geminin konuşlandırılmasının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret etti. Lee, “Savaş gemileri söz konusu olduğunda, inşa edilmeleri birkaç yıl alır ve tamamlandıktan sonra bile operasyonel hale gelmeleri ek zaman alır” ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, bu hafta başında ilk kez Rusya’ya asker gönderdiğini kabul etti. Devlet haber ajansı KCNA, Pyongyang askerlerinin Kursk bölgesindeki toprakları geri almak için muharebe operasyonlarına katıldığını bildirdi. Bu bildirimin, Güney Kore ve Batılı istihbarat kurumlarının geçen yıl Kursk’ta Rusya’ya yardım amacıyla 10 binden fazla asker gönderildiğine dair raporlarıyla örtüştüğü görüldü. Ayrıca, Rusya ve Kuzey Kore, iki ülke arasındaki derinleşen ilişkileri simgeleyen ilk otomobil köprüsünün inşasını da duyurdu.