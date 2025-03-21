Kuzey Kore Yeni Füze Sistemini Test Etti

KUZey KORE’DEN YENİ UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ TESTİ

Kuzey Kore yönetimi, yeni geliştirdiği ve seri üretimine başladığı uçaksavar füze sisteminin başarılı bir testini gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu durum, bölgede güvenlik endişelerini artıracak bir savunma adımı olarak değerlendirilmekte. Kuzey Kore’den yapılan açıklamaya göre, bu yeni sistem ülke lideri Kim Jong-un’un gözetiminde test edildi. Kuzey Kore Füze İdaresi’nin yürüttüğü testin, yeni uçaksavar füze sisteminin güvenilirliğini kanıtladığı ifade edildi.

KİM JONG-UN’DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ülke lideri Kim, bu silah sisteminin “üstün bir savaş yeteneğine sahip olduğunu” vurguladı ve üretim sürecinde yer alan yetkililere teşekkür etti. Kim, “Ordumuzun övünmeye değer savaş yeteneği bir başka önemli silah sistemiyle donatılıyor” açıklamasında bulundu.

KUZey KORE’DEN ABD VE GÜNEY KORE’YE UYARI

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, günün erken saatlerinde ABD ve Güney Kore’nin yürüttüğü Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na sert bir yanıt vererek, “ABD ve Güney Kore’yi kontrol altına almak gerekirse en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir” şeklinde bir uyarı yaptı. Ayrıca, “ABD ve Güney Kore’nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının en ağır sonuçlara yol açabileceği” belirtildi. Açıklamada, “ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz” denildi. Pyongyang’ın son silah denemesi, Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın hemen ardından gerçekleştiği için Washington-Seul ittifakına “gözdağı” olarak yorumlandı.