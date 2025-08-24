Kuzey Kore Yeni Füze Testi Yaptı

KUZEY KORE’NİN YENİ HAVA SAVUNMA FÜZELERİ TESTİ

Kuzey Kore, lider Kim Jong-Un’un denetiminde geliştirdiği iki yeni hava savunma füzesi için deneme gerçekleştirdi. Bu test, ABD ve Güney Kore’nin bölgede sürdürdüğü ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na karşı bir gözdağı olarak değerlendiriliyor.

DENEMELER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yapılan açıklamalara göre, geliştirilen bu iki yeni hava savunma füzesi, denemelerde başarıyla tamamlandı. Açıklamada, “Yapılan testler, yeni füze sistemlerinin çeşitli hava hedeflerine hızlı müdahale konusunda üstün muharebe kabiliyetine sahip olduğunu ve füzelerin çalışma mekanizmalarının benzersiz ve özel bir teknolojiye dayandığını ortaya koydu” ifadeleri kullanıldı.

PYONGYANG’DAN GELEN AÇIKLAMALAR

Kuzey Kore yönetimi, bu tür testlerin, ülkenin savunma kabiliyetini artırmak adına gerçekleştiğini vurguladı. Hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi, bölgedeki gerilimi artırabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.