Kuzey Kore’de dizi izleyen liselilere idam

Balistik füze denemeleriyle tepki gören Kuzey Kore’de üç lise öğrencisi dizi izlemekten idam edildi.

Güney Kore’ye ait müziklerin ve dizilerin dinlenmesi ve izlenmesinin yasak olduğu ülkede bu ilk idam kararı değil. Geçen yıl da Kuzey Kore’de K-pop müzik videolarını izleyen yedi kişinin idam edildiği haberi ortaya çıkmıştı.

Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore’de üç lise öğrencisi ekim ayı başlarında komşu ülke Güney Kore’ye ait dizi izlemekten idam edildi. Kuzey Kore’de Güney Kore’ye ait görsel ve işitsel içerik tüketme eylemi, Aralık 2020’de çıkarılan yeni bir yasada belirtildiği gibi suç olarak kabul ediliyor. Daha önce reşit olmayan kişiler yasaya uymadıkları için idam edilmezken, cezanın artık gençleri de kapsadığı ortaya çıktı.

Habere göre, üç erkek lise öğrencisi Kuzey Kore ile Çin arasındaki sınıra yakın bir şehir olan Hyesan’da Güney Kore ve Amerikan TV programları izlerken yakalandı. Tutuklanan gençler için idam cezası verildi. İnfazın gerçekleşmesi dünya basınında büyük bir tepki ile karşılandı. Kuzey Kore vatandaşlarının Güney Kore dizi ve müziklerine karşı ilgili olduklarını biliniyor. Unification Media Group tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 96’sı Squid Game ve Crash Landing on You gibi popüler Güney Kore dizilerini izlemiş durumda.

K-POP DİNLEYEN 7 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

Yaşanan bu olay Kuzey Kore’nin vatandaşlarını Güney Kore dizileri izlediği için idam ettiği ilk sefer değil. Geçen yıl, Kim Jong-un’un “kanser” olarak tanımladığı K-pop müzik videolarını izleyen yedi kişinin idam edildiği haberi ortaya çıkmıştı. İlginç yasakların uygulandığı ülkede, Kim Jong-il’in 10. ölüm yıldönümünü anmak için 11 gün boyunca gülmeyi ve içki içmenin de yasaklandığı biliniyor.