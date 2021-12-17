Balistik füze denemeleriyle başta Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere birçok ülkeden tepki gören Kuzey Kore’de gülmek ve içmek yasaklandı.

Kim Jong-un’un ülkesi 11 gün boyunca eşi benzeri olmayan bir yas tutacak, dünya uluslararası haber ajanslarının Kuzey Kore’den servis ettiği fotoğrafları izliyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte zirveye çıkan kıtlık ve enerji kriziyle bunalan yeryüzünün en yalnız ülkesi Kuzey Kore, Kim Jong-un’un babasını anıyor.

1994 yılında iktidarı ele geçirdikten sonra 2011’de kadar Kuzey Kore’yi yöneten Kim Jong Il, 17 Aralık tarihinde hayatını kaybetmişti. Kuzey Koreliler, bugün başta başkent Pyongyang olmak üzere tüm şehirlerde Kim Jong Il’in anıtları önünde saygı duruşunda bulundu.

Kim Jong-un ise, babasının ölümünün onuncu yılında 11 günlük bir yas ilan etti. Buna göre, 11 gün boyunca gülmek ve içki içmek yasak olacak, doğum günleri kutlanamayacak. Kamuya açık alanlarda mutluluk ifadeleri sergilenemeyecek ve boş zaman faaliyetlerine izin verilmeyecek.

11 günlük dönemde yakınları ölenler sesli şekilde ağlayamayacak. Yalnızca bugünü kapsayan yasak ise, marketlerin kapanacak olması.

69 yaşında kalp krizinden ölen Kim Jong Il için her yıl 10 günlük yas ilan ediliyordu, bu yıl sürenin 11 güne çıktığı göze çarpıyor.