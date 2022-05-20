Kuzey Kore'de salgına karşı çay ve tuzlu su ile önlem alınıyor.

Balistik füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore, corona virüse karşı aldığı önlemlerle eleştirildi.

Kuzey Kore, etkili anti-viral ilaçlara erişimi olmaması ve bağışıklığın oluşmaması nedeniyle, artan vakalara karşı geleneksel yöntemlerle mücadele ediyor.

2020’nin başlarında ülke, kendisini pandemiden izole etmeye çalışmak için sınırlarını kapattı.

Kim Jong Un, şimdiye kadar dışarıdan tıbbi desteği reddetti.

Devlet medyası, ülkede “ateş” olarak adlandırılan koronavirüsle başa çıkmak için geleneksel tedaviler önerdi.

İktidar partisi gazetesi Rodong Simnun, ciddi şekilde hasta olmayanlar için zencefil veya hanımeli çayı ve söğüt yaprağı içeceği gibi ilaçlar önerdi.

Devlet medyası geçenlerde sabah ve akşam tuzlu su ile gargara yapılmasını öneren bir çiftle röportaj yaptı.

Devlet haber ajansının bildirdiğine göre, “antiseptik bir çözüm” yapmak için Pyongyang’a bin ton tuz gönderildi.

Hastalara ibuprofen gibi ağrı kesicilerin yanı sıra amoksisilin ve diğer antibiyotikleri kullanmaları tavsiye edildi.

Kuzey Kore’de sağlık sistemi

Kuzey Kore’nin sağlık sistemi, köy düzeyindeki temel hizmetlerden devlet hastanelerinde özel tedaviye kadar ücretsiz tıbbi bakım sunmak üzere kurulu.

Ancak son yıllarda yaptırımlar ve kuraklık gibi aşırı hava koşulları nedeniyle ekonomi daraldı.

Ülkenin sınırlarının kapatılması ve katı karantina önlemlerinin de zarar verici bir etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore , küresel aşı paylaşım programı Covax kapsamında geçen yıl Çin yapımı üç milyon dozu geri çevirdi ve diğer teklifleri reddetti.