Kuzey Kore’den nükleer gözdağı

Balistik füze denemeleriyle tepki çeken ve bu nedenle Amerika ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore’den şoke edici bir açıklama geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen haftalarda sıklaştırdıkları füze testlerinin ülkesinin nükleer silah kullanma kapasitesini sergilemeyi amaçladığını söylerken, “Herhangi bir yeri herhangi bir zamanda vurup yok etmeye hazırız” diye konuştu.

Geçen ay yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore’nin bir nükleer güç olmasının “artık geri çevrilemez” olduğunu söyleyen Kim, yaptıkları son tatbikatların “ülkenin düşmanlarına yönelik net bir gösteri ve uyarı olduğunu” ifade etti.

The Guardian, Pyongyang’ın kısa mesafeli nükleer füzelerinin “en büyük düşmanı” ABD’ye ulaşamayacağını; ancak teoride Güney Kore ve Japonya’yı vurabileceğini aktardı.

Pazartesi günü Kuzey Kore kamu yayıncısı KCNA’da yer alan habere göre Kim, geçen haftaki atışları Kuzey Kore ve ABD’nin yaptığı büyük ortak deniz tatbikatına karşı gerçekleştirdi.

Tokyo ve ABD de kısa süre önce tatbikatları tekrar başlattı ve uçak gemisi USS Ronald Reagan’ı Güney Kore açıklarına gönderdi. Kuzey Kore’de bunun “işgale hazırlık” olarak algılandığı belirtildi.

KCNA, “Kuzey Kore gerçek savaşı simüle eden bir biçimde organize oldu” yazdı.

Kim’in füze denemelerinin bizzat başında olduğunu doğrulayan KCNA haberinde, “25 Eylül-9 Ekim arasında ülkemizin caydırma ve nükleer karşı saldırı kapasitesini ölçebilmek için çeşitli askeri tatbikatlar yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore, bu süreçte 7 füze ateşledi. Biri Japonya’nın üzerinden fırlatıldı.