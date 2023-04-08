Kuzey Kore’den silah denemesi

Kuzey Kore Devlet Televizyonu, 4 ve 7 Nisan tarihleri arasında nükleer saldırı kapasiteli bir insansız sualtı aracı denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kuzey Kore Devlet Televizyonu, Korece ”Tsunami” anlamına gelen Haei-2 adlı ”insansız sualtı aracı”nın görüntülerini paylaştı.
Nükleer saldırı kapasiteli silahın ”radyoaktif dalgalar” oluşturarak liman ve üs bölgelerini hedef alabileceği belirtiliyor.
71 saat sualtında seyreden aracın yaklaşık bin km mesafe kattettiği öne sürüldü.
Kuzey Kore,, ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlar düzenlemesine tepki olarak son haftalarda askeri faaliyetlerini arttırmıştı.