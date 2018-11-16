Kuzey Kore’den yeni silah denemesi

Balistik füze denemeleriyle tüm dünyadan tepki gören Kuzey Kore yeni silah denemesi yaptı.

Balistik füze denemeleriyle tüm dünyadan tepki gören ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore atağa geçti.

Kuzey Kore’nin uzun menzilli top olduğu sanılan yeni bir silahın denemesini yaptığı bildirildi.

Yonhap’ın, Kuzey Kore ajansı KCNA’ya dayandırdığı haberinde, denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un gözetiminde yapıldığı belirtildi.

Kim’in denemesi yapılan “ultra modern” silahı “Kuzey Kore ordusunun çatışma kapasitesini arttırma konusunda kararlı bir dönüş” sözleriyle nitelendirdiği kaydedildi.

TRT