kuzey-koreli-bakan-moskova-da-ziyarette-bulundu

RUSYA-KUZey KORE İKİLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşını tren istasyonunda çiçeklerle karşılayarak iki ülkenin arasında güçlü bir işbirliği olduğunu vurguladı.

BUKETLE KARŞILAMA ANISINA PLAKET

Moskova’nın “Yaroslavski” tren istasyonunda Rusya ve Kuzey Kore dışişleri bakanlarının birlik ve beraberlik göstermesi dikkat çekti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hun, Rusya’nın uzak doğusundan trenle gelirken, Lavrov’u elinde bir buket çiçekle karşıladı. İltifatların ardından, tren garında 1949 yılında buraya ayak basan ilk Kuzey Kore lideri Kim Il-sung’un anısına duvara bir plaket yerleştirildi.