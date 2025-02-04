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Kuzey Kutup Dairesi’nde Artan Jeopolitik Gerilimler

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NATO’NUN KUTUP TATBİKATI

Geçtiğimiz yıl, bilinen adıyla NATO, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyesi ülkeler, Kuzey Kutup Dairesi’nin buzlu sularında önemli bir tatbikat gerçekleştirdi. Ardından Rusya’ya ait nükleer denizaltılar, Norveç, Finlandiya ve İsveç gibi NATO üyesi ülkelerin yakınlarında güdümlü füze denemeleri yaptı.

Ağustos ayında, Rusya ve Çin’e ait bombardıman uçaklarının Alaska’nın kuzeyinde uçması üzerine, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski şu sözleri sarf etti: “Düşmanlarımızın eşi benzeri görülmemiş provokasyonu.” Bunun hemen ardından, bir sonraki ay Rusya ve Çin, Kuzey Kutbu’na devriye gemileri göndermeye başladı.

KÜRESEL JEOPOLİTİK TANSİYON

ABD ile Rusya’nın coğrafi olarak en yakın olduğu yer, Kuzey Kutup Dairesi. Bu iki ülkeyi sadece 85 kilometre genişliğindeki Bering Boğazı ayırıyor. Ancak fiziksel olarak bu kadar yakın olan ülkeler arasındaki jeopolitik uçurum, uzun bir zamandır hiç olmadığı kadar derinleşiyor.

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