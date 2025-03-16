Kuzey Makedonya’da Gece Kulübü Felaketi

YANGIN OLAYI KOCANI’DA GERÇEKLEŞTİ

Kuzey Makedonya’nın Kocani kasabasında, dün gece geç saatlerde bir gece kulübünde gerçekleşen konser sırasında yangın çıktı. Yerel medya kaynakları, kulüpte bulunan yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı bu faciada en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor. Yetkililer, yangında ölen ve yaralananların sayısının henüz kesinleşmediğini ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın kulübün tavanına ve çatısına hızla sıçradı. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerde, alevler içindeki bir bina ve gece gökyüzüne yükselen yoğun duman dikkat çekiyor. Yangının çıkış nedeninin tam olarak belirlenmediği ifade edilirken, konser sırasında kullanılan sahne ekipmanlarının kısa devre yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Alevlerin hızla yayılması ve yoğun duman, kulüpteki birçok kişinin çıkışlara ulaşmasını zorlaştırdı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Kurtarma çalışmaları sürerken, yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kuzey Makedonya yetkilileri, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin devam ettiğini duyurdu. Ayrıca, “Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı belirleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı” şeklinde bir açıklama yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, yangının çıkış nedenini belirlemek ve olası ihmalleri incelemek amacıyla soruşturma başlattığını açıkladı. Yerel haber kaynakları, konser organizatörlerinin ve gece kulübü yönetiminin gözaltına alındığını bildirdi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade ederken, faciayla ilgili detaylı bir raporun hazırlanacağı da kaydedildi.