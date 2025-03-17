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Kuzey Makedonya’da Gece Kulübü Yangını: 59 Ölü

KOÇANİ’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Kuzey Makedonya’nın Koçani kentinde bir gece kulübünde pazar günü çıkan yangın, facia ile sonuçlandı. Yangında en az 59 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yangının piroteknik madde kullanımından kaynaklandığını belirtiyor. Yangında yanıcı tavan malzemesinin tutuşması, alevlerin ve yoğun dumanın hızla yayılmasına yol açtı.

ŞOK EDİCİ GÖRÜNTÜLER

İnternette paylaşılan video görüntülerinde yanmakta olan tavan ve panik içinde kaçmaya çalışan insanlar yer alıyor. Bu görüntüler, yaşanan olayı daha da çarpıcı hale getiriyor ve toplumsal bir şok yaratıyor. Yangının detayları ve yanıt bekleyen sorular, mağdurlar için adalet arayışını da beraberinde getiriyor.

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