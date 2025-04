Kuzey Makedonya’da Gençlik Projesi Başladı

PROJENİN AÇILIŞ PROGRAMI ÜSKÜP’TE DÜZENLENDİ

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle “Köprü Gençlik Okulu 2025” projesinin açılış etkinliği gerçekleştirildi. Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) içerisinde faaliyet gösteren “İnovasyon Merkezi” InnoX’ta düzenlenen bu etkinliğe, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kuzey Makedonyalı Türk milletvekili Salih Murat, öğrenciler ve birçok davetli katıldı.

ÖNEMLİ KONUŞMALAR YAPILDI

Etkinlikte konuşan Salih Murat, organizatörlerin projeye verdikleri önemin ve gösterdikleri özverinin takdire değer olduğunu belirtti. Murat, “Köprü Derneği’nin bu zamana kadar gerçekleştirdiği bütün kültürel, eğitim ve gençlik çalışmaları 30 yıl boyunca Kuzey Makedonya’daki Türk toplumunun kimliğinin güçlendirilmesinde büyük rol oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir.” dedi. YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Zülgaip Akkuş ise Balkan Gençlik Okulu projesinin 10 yıllık bir süreçte Balkan coğrafyasında önemli bir hale geldiğini vurguladı.

PROJENİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Akkuş, “YTB olarak bu yıl aynı zamanda 15’inci yılımızı kutluyoruz. Genç bir kurumuz. Çalışanları genç, başkanı genç bir kurumuz. Her zaman ve her yerde soydaş ve akraba topluluklarımızla beraber onların tasasında, hüznünde, sevincinde her daim yanında olan bir kurumuz.” şeklinde konuştu. Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin ise gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 7 farklı kategoride atölyeler düzenleneceğini ifade etti. Emin, “Hayatınıza yön verebilmek, kişisel gelişiminize katkı sağlayabilmek, yeni arkadaşlıklar edinerek, yeni ortamlarda bulunarak zihin dünyanızı geliştirmek asıl amacımız.” dedi.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE KATILIMCI SAYISI

Köprü Gençlik Okulu projesi eğitim programları, kültür-sanat programları ve kültürel geziler olarak 3 ayrı aşamadan oluşacak. Lise ve üniversite düzeyinde 170 öğrencinin katılacağı proje, farklı kategorilerde 7 atölye ile 8 ila 10 hafta sürecek.