Kuzey Makedonya’daki Taşlaşmış Düğün Hikayesi

DOĞANIN BÜYÜLEYİCİ ALANI

Kuzey Makedonya’nın kuzeydoğusunda bulunan Kratova’daki “taşlaşmış düğün merasimi”, ziyaretçilerine Kapadokya’daki peri bacalarını hatırlatıyor. Kratova Belediyesi’ne bağlı Kuklica köyündeki “taşlaşmış insanlar” olarak bilinen kaya oluşumları, doğanın ve yerel efsanelerin iç içe geçtiği etkileyici bir coğrafyada gizli bir hazine gibi varlığını sürdürüyor. Kuklica, 120’den fazla kaya oluşumuna ev sahipliği yaparken, bu doğal yapılar bir halk efsanesiyle ilişkilendiriliyor. Efsaneye göre, “aynı anda iki kıza evlenme sözü veren bir adam, düğünleri de aynı güne koyunca, kızlardan birine yakalanmış ve bu kızın beddua etmesi sonucu tüm düğün davetlileri taşa dönüşmüş.”

TAŞLAŞMIŞ İNSANLARIN KAYNAĞI

Yerel halk tarafından “taşlaşmış insanlar” olarak adlandırılan bu yapılar, jeolojik erozyon ve volkanik faaliyetlerin sonucu olarak oluştuğu ifade ediliyor. Ancak bölge halkı, bu taş sütunlarını sadece doğal bir olgu değil, aynı zamanda yüzyıllardır anlatılan dramatik bir aşk hikayesinin sembolü olarak tanımlıyor. “Taşlaşmış düğün merasimi” efsanesinin detaylarıyla ilgili bilgi veren Kratova merkezli İzvor Derneği Üyesi Stojna Dimitrovska Booth, bu bölgenin Kuzey Makedonya’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olduğunu aktarıyor. Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya’nın birçok bölgesinden gelen ziyaretçilerle ilginin devam ettiğini belirtiyor.

TARİHİ VE EFSANEYİ KORUMAK

Dimitrovska Booth, bu doğal anıtın kökeninin 10 milyon yıl öncesine dayandığını vurgulayarak, volkanik kökenli bir yer olduğunu anlatıyor. Her yıl gözle görülmeyecek kadar küçük bir erozyonun devam ettiğini belirten Booth, efsanenin detaylarını paylaşıyor. Bir gencin iki kıza aşık olmasının sonucunda yaşanan bu hikaye, bölgenin tarihine ışık tutuyor. Düğün günü nişanlısını görmeyen yukarı mahalledeki kız, müzik sesi duyunca aşağıya iniyor ve nişanlısının başkasıyla evlendiğini görünce beddua eder. “Umarım ben ve hepiniz bu anda taşa döneriz” diyerek bu traşşet sonucu bölge “taşlaşmış düğün merasimi” ismini alıyor.

KÜLTÜREL PAYLAŞIM VE TURİZM

Dimitrovska Booth, bölgenin Kapadokya’daki peri bacalarını andığını ve Türk turistlerden ilgi gördüğünü belirtiyor. Kuklica’nın turizme kazandırılması adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, bu konuda Kuzey Makedonya devletinden destek beklediklerini kaydediyor. Yerli turist Borço Toçev ise ailesiyle “taşlaşmış düğün merasimi”ni ziyaret ederken bölgelerin tarihine ve efsanelerine ilgi duyduğunu belirtirken, “Türkleri kardeş halk olarak görüyorum.” diyor. “Ortak bir tarihimiz var, bu nedenle kültürel saygı göstermeliyiz” ifadesini kullanıyor. Toçev, Kapadokya’daki sıcak hava balonlarını görebilmek istediğini ve Türklerin de bu doğal güzellikleri görmesi gerektiğini vurguluyor, böylelikle halklar arasında işbirliğinin artabileceğine inanıyor.