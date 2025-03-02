Kuzey Marmara Otoyolu’nda Araçlar Çarpıştı, 2 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bir otomobil ve panelvan araç arasında çarpışma meydana geldi. İki kişinin yaralandığı bu kaza, Ankara istikametinde Karaabdülbaki köyü mevkisinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Çarpışan araçların plakaları 54 YE 763 olan Fiat marka panelvan ve 34 GYJ 514 olan Mercedes marka otomobil olarak belirlendi. Çarpmanın etkisiyle otomobil, istinat duvarına çıktı. Kazada panelvan araçta yolcu olarak bulunan A.T. ve otomobildeki Ş.Ö. isimli yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.