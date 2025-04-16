Kuzey Marmara Otoyolu’nda büyük kaza. 11 kişi hayatını kaybetti. 62 kişi yaralı durumda. Duruşma, eksiklikler nedeniyle ertelendi. Sanıklar hakkında yargı devam ediyor

KAZA VE YARGILAMA SÜRECİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde gerçekleşen kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 62 kişinin yaralandığı olayla ilgili tutuksuz olan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşma sırasında eksikliklerin giderilmesi gerektiğine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kaza, 28 Aralık 2023 tarihinde sabah saat 04.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde yaşandı. O bölgede yoğun sis nedeniyle 3’ü otobüs olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı kazada, 11 kişi yaşamını yitirmiş, 62 kişi yaralanmıştı.

TUTUKLU SANIKLAR VE CEZA İDDİALARI

Kaza sonrası olaya karışan 7 sürücüden otobüs şoförleri H.Ö. ve S.S. ile tır sürücüsü O.K., “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandı. F.Ç. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması 20 Eylül 2024 tarihinde yapıldıktan sonra tutuklu bulunan 3 sanık adli kontrol koşullarıyla tahliye edilmişti. Tutuksuz olan 4 sanık hakkında, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMA DETAYLARI VE SANIK BEYANLARI

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki sanık Hilmi Y. duruşmaya İstanbul’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme dosyasıyla birleştirilen Hilmi Y. hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldığı belirtildi.

Hilmi Y., söz hakkı aldığında aracın kendisi tarafından değil yeğeni tarafından kullanıldığını söyleyerek, “Ayağımda uyuşukluk olduğundan ve emniyet kemerini açamadığımdan ilk anda inemedim. O sırada başka bir araç eşim ve yeğenime çarptı, yeğenim ve eşim vefat etti. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim” dedi. Duruşmaya katılan müşteki ve sanık avukatları eksik hususların tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.