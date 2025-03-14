Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Çekmeköy’de Kaza

kuzey-marmara-otoyolu-nda-cekmekoy-de-kaza

KAZA DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda İstanbul Çekmeköy Ömerli bölgesinde, Ankara yönünde ilerleyen Servet G. tarafından kullanılan TIR, aynı istikametteki bir kamyona çarptı. O sırada yabancı plakalı diğer TIR, kazaya karışan kamyona arkadan çarpmayı başardı ve durabildi.

OLAY YERİNE GÖNDERİLEN EKİPLER

Olayın rapor edilmesi üzerine, belirlenen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kamyon ve TIR içerisinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkarıldı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Kaza alanında yapılan ilk müdahalenin ardından, iki yaralı sürücü ambulansla hastaneye taşındı.

ÖNEMLİ

Gündem

CHP’li Başkan Koltuğunu MHP’liye Bıraktı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'daki resmi programı nedeniyle başkanlık görevini CHP'li birine değil, MHP'li bir meclis üyesine devretti.
Gündem

Fenerbahçe’yi Hakem Kararları Kızdırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Rangers'a penaltılarla elenerek turnuvaya veda etti; teknik direktör Mourinho, hakem kararlarını eleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.