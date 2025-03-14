Kuzey Marmara Otoyolu’nda Çekmeköy’de Kaza

KAZA DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda İstanbul Çekmeköy Ömerli bölgesinde, Ankara yönünde ilerleyen Servet G. tarafından kullanılan TIR, aynı istikametteki bir kamyona çarptı. O sırada yabancı plakalı diğer TIR, kazaya karışan kamyona arkadan çarpmayı başardı ve durabildi.

OLAY YERİNE GÖNDERİLEN EKİPLER

Olayın rapor edilmesi üzerine, belirlenen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kamyon ve TIR içerisinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkarıldı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Kaza alanında yapılan ilk müdahalenin ardından, iki yaralı sürücü ambulansla hastaneye taşındı.