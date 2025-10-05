Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza 2 Ölü 5 Yaralı

FECİ KAZA KÜNYESİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen korkunç bir kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Olay, otoyolun Ankara yönünde Sevindikli Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Furkan U. (23) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Kerim A. (53) idaresindeki araçla çarpıştı.

KAZA SONRASINDA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE

Kazanın hemen ardından, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Serpil A. (42) ve Sudanur B. (26) adlı kişilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan, Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3), sürücü Kerim A. ve diğer aracın sürücüsü Furkan U. ile yanında bulunan Nilüfer U. (50) sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında çevre hastanelere kaldırıldı.

ÖNEMLİ

