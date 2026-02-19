Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kamyon TIR’a Çarptı

kuzey-marmara-otoyolu-nda-kamyon-tir-a-carpti

KUZey MARMARA OTOYOLU’NDA KAZA

Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağında, sabah saat 06.50’de bir trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir kamyon, aynı güzergahta ilerleyen bir TIR’a arka tarafında çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü, araç içinde sıkışarak yaralandı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, ambulans ve otoyol jandarması yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralı kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Kazanın ardından, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tek şeride indirdi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yolda uzun bir süre yoğunluk oluşurken, aracın yoldan çekilmesiyle birlikte trafik akışı yine normale döndü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

