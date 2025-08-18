Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza: 3 ölü

YOLCU OTOBÜSÜ DEVİRİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza, sabah 06.15 sıralarında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi civarında gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne giden yolcu otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve devrildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yapılan ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralıların, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca, İstanbul Valiliği, olayla ilgili bir soruşturma başlattığını da açıkladı.