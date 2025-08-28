Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza

KAZA DETAYLARI

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen bir kazada, kontrol noktasındaki jandarma aracına çarpan TIR nedeniyle 2 jandarma personeli, TIR’daki 2 şoför ve bölgedeki bir vatandaş yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında gerçekleşti ve yaralılar, hemen hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan TIR sürücüsü Yağız Özen ve kontrol noktasındaki sivil vatandaş T.Ö., hastanede tedavi edilerek taburcu edildi. TIR’ın yedek şoförü Kadir Koç’un ise hastanede tedaviyi reddettiği bilgisi alındı. Kazada yaralanan jandarma personeli H.D. ve M.K. hala tedavi görmekte olup, durumları hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaralanan jandarma personellerini hastaneye giderek ziyaret etti. Burada, yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın ardından durum gelişmeleri takip ediliyor.