Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza: 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sakarya geçişinde, iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki otomobil, Ankara istikametinde ilerlerken kontrolünü kaybetti. Bu araç, aynı istikamette giden L.A. idaresindeki 34 COY 530 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 530 plakalı otomobil takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olan iki yolcunun hafif şekilde yaralandığı ve basit tıbbi müdahale ile aynı gün taburcu edildiği öğrenildi.

EMSİYET KEMERSİZLİK VE SONUÇLARI

Kazada en dikkat çekici an ise emniyet kemeri takılmayan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuğun yaşadığı olay oldu. Taklalar atan otomobilden yola savrulan bu çocuk, güvenlik ve araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde yer aldı. Kaza sırasında, yolda başka araçlarla seyir eden sürücüler, düşen çocuğu sakinleştirerek kazanın başındaki panik havasını atlatmasına yardım etti. Çocuğun kazadan sonra nasıl bir tehlike atlattığı ve olay anının detayları, ilgili kameralar sayesinde kaydedildi.