Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza gerçekleşti

KAZA ANINDA EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN ÇOCUK YOLA SAVRULDU

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda bir çocuk yaralandı. Olay, dün gece saat 23.50 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ankara yönünde seyir eden S.A. (21) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen L.A. (29) idaresindeki 34 COY 530 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 34 COY 530 plakalı otomobil takla attı. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU

Emniyet kemeri takılı olan 2 yolcu, hastanede yapılan müdahalelerin ardından aynı gün taburcu oldu. Ancak taklalar atan otomobilde emniyet kemeri takmayan 9 yaşındaki O.A., yola savrularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumunun kritik olmadığı belirtiliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, 9 yaşındaki çocuğun yola savrulduğu an, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritte seyir eden aracın kontrolden çıkarak yan şeritteki araca çarpması ve çarpma sonrası devrilen araçtan bir çocuğun yola savrulması anları yer alıyor. Bu kazanın ardından dikkatlerin emniyet kemerinin önemi üzerindeki etkisi bir kez daha gözler önüne serildi.