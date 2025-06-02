Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza Gerçekleşti

KAZA NEDENİYLE YARALILAR BULUNUYOR

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında 4’ü çocuk toplam 12 kişi yaralandı. Olay, otoyolun Ankara istikametinde, Körfez ilçesi Kutluca mevkisinde yaşandı. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 81 AAC 004, 34 FGK 420 ve 06 EFM 491 plakalı otomobillerin karıştığı kazada birçok kişi etkilendi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVKEDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere taşındı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde bir süre için kontrollü bir ulaşım sağlandı. Kaza yerindeki çalışmalar tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.