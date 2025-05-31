Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza gerçekleşti

KAZA AYRINTILARI

Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuğun, sürüklenen araçtan fırlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, 30 Mayıs Cuma günü saat 23.50 civarında, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişi Ankara istikametinde gerçekleşti.

KAZA SEBEPLERİ

Kazanın nedeni, 21 yaşındaki S.A.’nın yönetimindeki 07 R 2614 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirlendi. Bu araç, aynı istikamette ilerleyen L.A. (29) idaresindeki 34 COY 530 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 350 plakalı otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı ve durumu ağır olan O.A., sürüklenen otomobilden fırladı.

MÜDAHALE VE ULAŞIM

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbardan sonra bölgeye Sakarya Otoyol Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Takla atan araçta emniyet kemerini takan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 9 yaşındaki O.A. ve diğer 2 kişi hastaneye kaldırıldı. O.A.’nın iç kanama geçirip geçirmediği ve yaşadığı şok nedeniyle hastaneye götürüldüğü belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, güvenlik kameraları ve başka bir aracın yol kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracın, aynı yönde giden otomobile arkadan çarpması, devrilen otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması ve sürüklenen araçtan fırlayan çocuğun yolu savruluşu net bir şekilde görülüyor. Ayrıca kazayı fark eden bir sürücünün aracını emniyet şeridine çekip, yola savrulan çocuğu emniyet şeridine götürdüğü anlar da kaydedilmiştir.