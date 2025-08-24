Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza gerçekleşti

KAZA SONUCU BİR YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada, İzmit geçişinde bir otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Automobildeki iki kişi ise yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza akşam saat 22.00 sıralarında Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişinde gerçekleşti. Ankara istikametinde seyreden Muhammet Ç. (40) yönetimindeki 35 TE 501 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan ve kimliği henüz tespit edilmeyen yayaya çarptı.

AUTOMOBİL YOL KENARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sonrasında yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile birlikte jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı durumda bulunan Muhammet Ç. ve yolcu Oğuzhan K., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yayanın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na sevk edildi. Ayrıca, olay öncesinde tünel içerisinde yürüyen yayayı fark eden Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi ekiplerinin güvenlik amacıyla şahsı durdurmak istemiş olduğu öğrenildi. Ancak yayanın kaçması üzerine durum otoyol jandarmasına bildirildi. Son olarak, kazanın ardından jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.