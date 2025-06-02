Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza Meydana Geldi

KAZA SONRASI OTOYOLDAKİ GÖRÜNTÜLER KORKUTUCUYDU

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen korkunç trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza, 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Körfez geçişindeki Sevindikli mevkiinde gerçekleşti. Üç aracın karıştığı bu kaza, adeta bir savaş alanına dönüştü.

ARAÇLAR BARİYERLERE ÇARPIP DURABİLDİ

Ankara istikametine ilerleyen 81 AAC 004, 06 EFM 491 ve 34 FGK 420 plakalı otomobillerin sürücüleri henüz belirlenemedi. Kazadan sonra bazı araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Olayın hemen ardından, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. Otomobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

CİDDİ YARALILARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından çevre hastanelere yaralılar sevk edildi. Olayda 4’ü çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.