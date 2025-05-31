Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza Meydana Geldi

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin başka bir otomobile çarpmasıyla 5 kişi yaralandı. Olay, Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün gece gerçekleşti. S.A. (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden L.A. (29) yönetimindeki 34 COY 530 plakalı araca çarptı. L.A.’nın kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle devrildi ve içindeki 5 kişi yaralandı.

KAZAYI GÖREN VATANDAŞLAR

Yaralılar arasında yer alan ve çarpma anında yola savrulan 9 yaşındaki O.A., kazayı gören vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Emniyet kemeri takan 2 kişi hafif yaralanarak tedavi edilip taburcu edildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ve bir aracın yol kayıt kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritte ilerleyen otomobilin kontrolden çıkıp yan şeritteki 34 COY 530 plakalı araca çarpması ve devrilen aracın durumu yer alıyor. Ayrıca, devrilen otomobilden bir çocuğun yola savrulması da görüntülerde görülüyor.