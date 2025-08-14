Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza Meydana Geldi

BETON BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLDE FECİ KAZA

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen bir kaza sonucunda otomobil hurdaya döndü. Bu kazada hayatını kaybeden kişi Brisa Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce oldu. Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kartepe geçişindeki İzmit Doğu Gişeleri’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

İstanbul yönüne giden 57 yaşındaki İrfan Gönce’nin kullandığı 34 FPD 531 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, iki beton bariyerin arasına sıkıştı. Kaza sonrası araçta yangın çıkarken, yangını otoyoldan geçen diğer sürücüler söndürdü.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin olay hakkında yaptıkları ihbar sonucunda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, İrfan Gönce’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye, yangın söndürüldükten sonra Gönce’nin cansız bedenini otomobilden çıkartarak otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna taşıdı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Brisa Ticari Filo Çözümleri’nde satış müdürü olarak görev yapan İrfan Gönce’nin aracının durumu, kazanın ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.