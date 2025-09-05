Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda gerçekleşen bir kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, Tuzla Tepeören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. kontrolündeki 32 K 4985 plakalı kamyon, Ankara istikametinde ilerlerken 33 AJN 930 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti sebebiyle kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı ve yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yaralanma haberinin ardından olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Sıkışan sürücü, itfaiye görevlileri tarafından araçtan kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Kazanın etkisiyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Ancak araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

