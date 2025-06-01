Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza Oldu

KAZADA YARALANANLAR VE GÜVENLİK KAMERALARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan trajik kaza, Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için otomobilden savrulan 9 yaşındaki çocuk, büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Olay, dün gece saat 23.50 sularında meydana geldi ve anlar güvenlik ile araç içi kamerasına kaydedildi.

KAZA ANINDA OLAYLAR

Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde ilerleyen S.A. kontrolündeki otomobil, aynı yolda seyreden L.A. yönetimindeki 34 COY 530 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 530 plakalı otomobil takla attı. Kaza sonucunda, emniyet kemeri takan iki yolcunun hafif yaralandığı ve gün içerisinde taburcu oldukları bildirildi.

Kaza sırasında, emniyet kemeri kullanmayan arka koltukta oturan 9 yaşındaki O.A. adlı çocuk, takla atan otomobilden yola fırlayarak ciddi bir tehlike yaşadı. Diğer sürücüler, düşen çocuğu sakinleştirerek ilk şokunu atlatması için yardımcı oldu. O anlar, saniye saniye güvenlik ve araç içi kameralarına yansıdı.