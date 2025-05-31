Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza oldu

TRAFAKTA KAZA VE YARALILAR

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde gerçekleşen bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından, emniyet kemeri takılmadığı için 9 yaşındaki çocuğun taklalar atan otomobilden yola savrulması anı, güvenlik ve araç içi kameralarına yansıdı. Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında meydana geldi.

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPISMASI

Elde edilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyahat eden S.A. (21) kontrolünü kaybederek, aynı istikamette giden L.A. (29) yönetimindeki 34 COY 530 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 530 plakalı araç takla attı ve kazanın sonucunda 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığı ve müdahalenin ardından aynı gün taburcu olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUN YOLA SAVRULUŞU

Kaza sırasında arka koltukta emniyet kemeri kullanmayan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, takla atan otomobilden yola düştü. Kaza anında diğer sürücüler, yola savrulan çocuğu sakinleştirerek, ilk müdahaleyi yapmalarında yardımcı oldu. O anlar güvenlik ve araç içi kameralarına detaylı şekilde yansıdı.