Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kaza Oldu

KAZA NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANDI

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit bölümünde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonrasında ulaşımda aksama meydana geldi. Otoyolun İstanbul yönünde S.S. yönetimindeki 41 BAC 994 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 59 ALJ 459 plakalı kamyonet ile Atalay Coşkunoğlu Tüneli’nde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü S.S. yaralandı ve olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ile otoyol işletmesi personeli sevk edildi. Yaralı kadın sürücü, ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.