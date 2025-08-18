Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı

OTOBÜS KAZASI DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yaralılara müdahale yapıldı ve hastanelere kaldırıldı. Otobüs kazasının nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza sonrası, yetkililer olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Devlet yetkilileri, kazayla ilgili detaylı bir rapor hazırlamayı planlıyor. Yol güvenliği ve otobüslerin durumu ile ilgili çalışmalar yapılacak. Bu tür kazaların yaşanmaması için gerekli önlemler alınacak. Halanın ardından yol trafiği normale döndü.