Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi: 3 Ölü, 14 Yaralı

kuzey-marmara-otoyolu-nda-otobus-devrildi-3-olu-14-yarali

OTOBÜS KAZASI DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yaralılara müdahale yapıldı ve hastanelere kaldırıldı. Otobüs kazasının nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza sonrası, yetkililer olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Devlet yetkilileri, kazayla ilgili detaylı bir rapor hazırlamayı planlıyor. Yol güvenliği ve otobüslerin durumu ile ilgili çalışmalar yapılacak. Bu tür kazaların yaşanmaması için gerekli önlemler alınacak. Halanın ardından yol trafiği normale döndü.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bitcoin, Yüzde 60 Eşiğini Geçmedi

Bitcoin, Federal Reserve beklentileri ve rekor seviyelerde gerçekleşen kar satışları nedeniyle değer kaybını devam ettiriyor.
Ekonomi

Altın, Ukrayna’ya yöneldi: Yükseliş sürüyor

ABD ve Ukrayna heyetleri görüşmelere hazırlanırken, altın fiyatlarında artış devam ediyor. Bu durum, piyasalarda dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.