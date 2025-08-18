Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

KAZA SAATİ VE YERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza, 06.15 sularında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ilçesi Paşaköy mahallesi civarında gerçekleşti. Tokat’tan Tekirdağ yönüne seyahat eden otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.

KAYBEDİLEN CANLAR VE YARALILAR

Olayda güncel verilere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü yaşamını yitirirken, 20’si yaralandı. Yaralıların, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisi İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Ayrıca, kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı da bildirildi.