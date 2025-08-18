Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

KARAYOLU KAZASI GERÇEKLEŞTİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir yolcu otobüsü virajı alamayarak devrildi. Bu üzücü kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişinin çeşitli hastanelerde tedavisine devam ediliyor. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı. Olay, sabah saat 06.30 sularında meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Edirne istikametine doğru ilerleyen 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajda kontrolünü kaybederek devrildi. İçinde bulunan 35 yolcudan 4’ünün hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza sonrası olay yerine çağrılan çekici, otobüsü devrildiği yerden kaldırdı. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, otobüsün normal bir hızdayken aniden yan yattığı görülüyor.