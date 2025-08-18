Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

KAZANIN DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saat 06.30 sıralarında Edirne yönüne giden 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeleri mevkiinde virajı almakta zorluk çekerek devrildi. Bu kaza sonucu otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda 26 kişi de yaralandı.

YARALI DURUMU VE CENAZE İŞLEMLERİ

Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin tedavisi tamamlanarak taburcu oldu. Diğer 24 yaralının hastanelerdeki tedavi süreçleri devam ediyor. Hayatını kaybeden 4 yolcudan Salih Güler, Gamze Sezer ve Şenay Demirci’nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na iletildi.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

