Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

KAZANIN DETAYLARI
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saat 06.30 sıralarında Edirne yönüne giden 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeleri mevkiinde virajı almakta zorluk çekerek devrildi. Bu kaza sonucu otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda 26 kişi de yaralandı.
YARALI DURUMU VE CENAZE İŞLEMLERİ
Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin tedavisi tamamlanarak taburcu oldu. Diğer 24 yaralının hastanelerdeki tedavi süreçleri devam ediyor. Hayatını kaybeden 4 yolcudan Salih Güler, Gamze Sezer ve Şenay Demirci’nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na iletildi.